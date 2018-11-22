Поэту-песеннику Николаю Добронравову 22 ноября исполняется 90 лет
Николай Добронравов 22 ноября отмечает свой юбилейный день рождения. Знаменитому российскому поэту-песеннику исполняется 90 лет.
Николай Добронравов написал такие знаменитые песни как «Нежность», «Надежда – мой компас земной», «Как молоды мы были», «Птица счастья завтрашнего дня» и еще много других. Главные композиции своей жизни поэт создал вместе со своей спутницей жизни и музой - популярным композитором Александрой Пахмутовой. 24 ноября на Первом канале будет транслироваться фильм, в котором Николай Николаевич лично расскажет о своем творчестве, любви и перипетиях судьбы. После ленты зритель может посмотреть интервью, а также праздничный концерт, приуроченный юбилею Николая Добронравова.
Портал «Dni24» накануне сообщал, что знаменитый отечественный актер Станислав Ярушин представил новую песню "С днём рождения, мама!", которую он посвятил всем матерям.
Николай Добронравов написал такие знаменитые песни как «Нежность», «Надежда – мой компас земной», «Как молоды мы были», «Птица счастья завтрашнего дня» и еще много других. Главные композиции своей жизни поэт создал вместе со своей спутницей жизни и музой - популярным композитором Александрой Пахмутовой. 24 ноября на Первом канале будет транслироваться фильм, в котором Николай Николаевич лично расскажет о своем творчестве, любви и перипетиях судьбы. После ленты зритель может посмотреть интервью, а также праздничный концерт, приуроченный юбилею Николая Добронравова.
Портал «Dni24» накануне сообщал, что знаменитый отечественный актер Станислав Ярушин представил новую песню "С днём рождения, мама!", которую он посвятил всем матерям.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:38