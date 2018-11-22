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Поэту-песеннику Николаю Добронравову 22 ноября исполняется 90 лет

Николай Добронравов 22 ноября отмечает свой юбилейный день рождения. Знаменитому российскому поэту-песеннику исполняется 90 лет.

Поэту-песеннику Николаю Добронравову 22 ноября исполняется 90 лет


Николай Добронравов написал такие знаменитые песни как «Нежность», «Надежда – мой компас земной», «Как молоды мы были», «Птица счастья завтрашнего дня» и еще много других. Главные композиции своей жизни поэт создал вместе со своей спутницей жизни и музой - популярным композитором Александрой Пахмутовой. 24 ноября на Первом канале будет транслироваться фильм, в котором Николай Николаевич лично расскажет о своем творчестве, любви и перипетиях судьбы. После ленты зритель может посмотреть интервью, а также праздничный концерт, приуроченный юбилею Николая Добронравова.

Поэту-песеннику Николаю Добронравову 22 ноября исполняется 90 лет


Портал «Dni24» накануне сообщал, что знаменитый отечественный актер Станислав Ярушин представил новую песню "С днём рождения, мама!", которую он посвятил всем матерям.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:38

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