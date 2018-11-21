Станислав Ярушин представил новую композицию "С днём рождения, мама!"
Станислав Ярушин, являющийся звездой телесериала "Универ", сделал в своем микроблоге Instagram важное объявление. Артист представил новую композицию "С днём рождения, мама!", которую посвятил всем мамам на свете.
На платформе YouTube видеоклип на песню "С днём рождения, мама!" за непродолжительное время собрал более 3 тысяч просмотров и свыше 400 одобрительных лайков. Станислав Ярушин в своем микроблоге Instagram опубликовал фрагмент нового видео, под которым попросил фолловеров оценить песню объективно. Кроме самого артиста, в клипе приняла участие его жена Алёна, а также двое детей. Подписчики поблагодарили актера за труды, так как он смог передать чувства, которые испытывали многие из них. Фанаты отметили, что данную композицию будут посылать своим матерям все сыновья страны.
Издание «Dni24» сообщало, что 24 ноября Людмила Поргина отметит свое 70-летие в кругу самых близких людей.
На платформе YouTube видеоклип на песню "С днём рождения, мама!" за непродолжительное время собрал более 3 тысяч просмотров и свыше 400 одобрительных лайков. Станислав Ярушин в своем микроблоге Instagram опубликовал фрагмент нового видео, под которым попросил фолловеров оценить песню объективно. Кроме самого артиста, в клипе приняла участие его жена Алёна, а также двое детей. Подписчики поблагодарили актера за труды, так как он смог передать чувства, которые испытывали многие из них. Фанаты отметили, что данную композицию будут посылать своим матерям все сыновья страны.
Издание «Dni24» сообщало, что 24 ноября Людмила Поргина отметит свое 70-летие в кругу самых близких людей.