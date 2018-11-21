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Овдовевшая Людмила Поргина готовится отпраздновать свое 70-летие

Людмила Поргина 24 ноября отпразднует свое 70-летие. Жена Николая Караченцова позовет на день рождение только самых близких людей.

Овдовевшая Людмила Поргина готовится отпраздновать свое 70-летие


Людмила Андреевна рассказала, что она думала об организации праздника еще вместе с Николаем Караченцовым. Однако сейчас вдова планирует сделать именины менее шумными, чем поминки по супругу, на которых шампанское «лилось рекой». Поргина позвала на вечеринку только самых близких людей, а именно сына Андрея с женой, внуков и подруг. Возможно, на день рождение будет приглашен батюшка - причащавший Николая Петровича, а также доктор-онколог, благодаря которому актер боролся с раком.

Овдовевшая Людмила Поргина готовится отпраздновать свое 70-летие


Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Людмила Поргина после смерти Николая Караченцова будет заботиться о друге актера - каскадере Николае Астапове.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:17

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