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После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина будет ухаживать за его другом

Людмила Поргина до последнего вздоха ухаживала за супругом Николаем Караченцовым. Жена актера в интервью рассказала, что в память о муже она будет заботиться о каскадере Николае Астапове, который являлся другом актера.

После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина будет ухаживать за его другом


По словам Людмилы Поргиной, ее жизнь с Николаем Петровичем на протяжении 13 лет была «блаженством». Артист сильно пострадал в ДТП и постоянно нуждался в уходе, который обеспечивала супруга. Вдова рассказала, что до аварии она с мужем мало виделась, так как актер постоянно был на съемках, репетициях, гастролях и концертах. Однако после ДТП супруги стали неразлучны.

После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина будет ухаживать за его другом


Когда скончался Николай Караченцов, Людмила Поргина нашла новый объект, который обеспечит заботой и вниманием. По ее словам, каскадер Николай Астапов после аварии прикован к постели, и в память о супруге она должна помочь его другу. Также вдова заявила, что хочет по архивным документальным записям, пленкам и фотографиям издать книгу о Николае Караченцове.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45

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