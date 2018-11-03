После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина будет ухаживать за его другом





По словам Людмилы Поргиной, ее жизнь с Николаем Петровичем на протяжении 13 лет была «блаженством». Артист сильно пострадал в ДТП и постоянно нуждался в уходе, который обеспечивала супруга. Вдова рассказала, что до аварии она с мужем мало виделась, так как актер постоянно был на съемках, репетициях, гастролях и концертах. Однако после ДТП супруги стали неразлучны.Когда скончался Николай Караченцов, Людмила Поргина нашла новый объект, который обеспечит заботой и вниманием. По ее словам, каскадер Николай Астапов после аварии прикован к постели, и в память о супруге она должна помочь его другу. Также вдова заявила, что хочет по архивным документальным записям, пленкам и фотографиям издать книгу о Николае Караченцове.