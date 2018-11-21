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Обновлённый Chevrolet Camaro приедет в Россию

В базу Росстандарта была зарегистрирована обновленная версия спорткара Chevrolet Camaro. Таким образом, модель привезут в Россию. Согласно ожиданиям, новинка по предзаказу будет предложена до конца года.

Обновлённый Chevrolet Camaro приедет в Россию


Версию Chevrolet Camaro официально презентовали весной. Обновленный спорткар наделили другой радиаторной решеткой, бамперами, светодиодными фарами, новым комплексом мультимедиа. Для Соединённых Штатов предусматривается несколько версий с различными кузовами. В свою очередь для Российской Федерации предложат купе с базовым силовым агрегатом. По данным Росстандарта, для России Chevrolet Camaro оснастят 2.0-литровым силовым агрегатом на 238 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предусматривается 8-скоростная коробка-автомат. Список оснащения для отечественной версии включает систему выбора режима езды, электропривод люка, проекционный дисплей, систему безопасности, обогрев руля и кресел. Стоимость купе будет объявлена позднее.

Согласно полученной ранее информации новостным порталом «Dni24», японские производители сделали гоночное транспортное средство Suzuki Swift, в котором водительское кресло расположено по центру.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:16

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