Обновлённый Chevrolet Camaro приедет в Россию
В базу Росстандарта была зарегистрирована обновленная версия спорткара Chevrolet Camaro. Таким образом, модель привезут в Россию. Согласно ожиданиям, новинка по предзаказу будет предложена до конца года.
Версию Chevrolet Camaro официально презентовали весной. Обновленный спорткар наделили другой радиаторной решеткой, бамперами, светодиодными фарами, новым комплексом мультимедиа. Для Соединённых Штатов предусматривается несколько версий с различными кузовами. В свою очередь для Российской Федерации предложат купе с базовым силовым агрегатом. По данным Росстандарта, для России Chevrolet Camaro оснастят 2.0-литровым силовым агрегатом на 238 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предусматривается 8-скоростная коробка-автомат. Список оснащения для отечественной версии включает систему выбора режима езды, электропривод люка, проекционный дисплей, систему безопасности, обогрев руля и кресел. Стоимость купе будет объявлена позднее.
Согласно полученной ранее информации новостным порталом «Dni24», японские производители сделали гоночное транспортное средство Suzuki Swift, в котором водительское кресло расположено по центру.
Версию Chevrolet Camaro официально презентовали весной. Обновленный спорткар наделили другой радиаторной решеткой, бамперами, светодиодными фарами, новым комплексом мультимедиа. Для Соединённых Штатов предусматривается несколько версий с различными кузовами. В свою очередь для Российской Федерации предложат купе с базовым силовым агрегатом. По данным Росстандарта, для России Chevrolet Camaro оснастят 2.0-литровым силовым агрегатом на 238 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предусматривается 8-скоростная коробка-автомат. Список оснащения для отечественной версии включает систему выбора режима езды, электропривод люка, проекционный дисплей, систему безопасности, обогрев руля и кресел. Стоимость купе будет объявлена позднее.
Согласно полученной ранее информации новостным порталом «Dni24», японские производители сделали гоночное транспортное средство Suzuki Swift, в котором водительское кресло расположено по центру.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:16