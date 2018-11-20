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Японцы сделали гоночное авто Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Японцы сделали гоночную версию Suzuki Swift с автомобильным водительским креслом, расположенным по центру. Хэтч TRB-04 подготовили специально для гонок time-attack.

Японцы сделали гоночное авто Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Над проектом работали специалисты компании HKS, производящей детали для тюнинга. Гоночное транспортное средство построили на основе Suzuki Swift Sport c 1.4-литровым турбомотором на 163 лошадиные силы. В хэтчбек водительское сиденье расположилось по центру. Остальные кресла были демонтированы. Тоже самое произошло с деталями внутренней обшивки. Часть кузова транспортного средства выполнена из карбона для снижения веса. Авто TRB-04 сделали для гоночных соревнований Super Lap Battle, которые проводят на Tsukuba Circuit, являющимся самым известным треком в Японии. Отсюда следует название TRB – Tsukuba Record Breaker. Такое название имеют гоночные версии обычных серийных моделей, тюнингованных компанией HKS для соревнований time-attack.

Накануне новостным изданием «Dni24» было опубликовано, что компания Ford патентует современную технологию, позволяющую бороться с запахом в новом транспортным средстве.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:13

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