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Анна Седокова показала фанатам в Instagram обнажённое тело в прозрачной ткани

Анна Седокова порадовала подписчиков в соцсети Instagram новым "горячим" фото. Знаменитость запечатлена на снимке в обнаженном виде, завернувшись только в прозрачную ткань.

Анна Седокова показала фанатам в Instagram обнажённое тело в прозрачной ткани


Анна Седокова под публикацией рассказала, что в её творчестве всё стало на свои места, а также многое прояснилось. Сегодня певица уснула с мыслью, что всё гениальное – «сложно», так как для признания фанатов приходится много работать. Кроме того, артистка процитировала строки Оскара Уайльда, в которых говориться об эгоизме. Однако подписчики обратили внимание не на размышления артистки, а на ее новый "горячий" снимок. Фолловеры выразили своей любимице множество комплиментов, а также признаний в любви. Некоторые фанаты сравнили звезду с богиней, восхваляя её идеальные формы. Однако не обошлось без критикующих комментариев, в которых пользователи Сети отметили, что философствовать лучше в одежде. Но, невзирая на критику, публикация очень быстро стала набирать популярность, собрав за час более 37 тысяч отметок "Мне нравится".

Анна Седокова показала фанатам в Instagram обнажённое тело в прозрачной ткани


Портал «Dni24» ранее сообщал, что Анна Седокова предстала перед поклонниками соцсети Instagram практически без косметики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:27

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