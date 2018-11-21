Анна Седокова показала фанатам в Instagram обнажённое тело в прозрачной ткани
Анна Седокова порадовала подписчиков в соцсети Instagram новым "горячим" фото. Знаменитость запечатлена на снимке в обнаженном виде, завернувшись только в прозрачную ткань.
Анна Седокова под публикацией рассказала, что в её творчестве всё стало на свои места, а также многое прояснилось. Сегодня певица уснула с мыслью, что всё гениальное – «сложно», так как для признания фанатов приходится много работать. Кроме того, артистка процитировала строки Оскара Уайльда, в которых говориться об эгоизме. Однако подписчики обратили внимание не на размышления артистки, а на ее новый "горячий" снимок. Фолловеры выразили своей любимице множество комплиментов, а также признаний в любви. Некоторые фанаты сравнили звезду с богиней, восхваляя её идеальные формы. Однако не обошлось без критикующих комментариев, в которых пользователи Сети отметили, что философствовать лучше в одежде. Но, невзирая на критику, публикация очень быстро стала набирать популярность, собрав за час более 37 тысяч отметок "Мне нравится".
Портал «Dni24» ранее сообщал, что Анна Седокова предстала перед поклонниками соцсети Instagram практически без косметики.
Анна Седокова под публикацией рассказала, что в её творчестве всё стало на свои места, а также многое прояснилось. Сегодня певица уснула с мыслью, что всё гениальное – «сложно», так как для признания фанатов приходится много работать. Кроме того, артистка процитировала строки Оскара Уайльда, в которых говориться об эгоизме. Однако подписчики обратили внимание не на размышления артистки, а на ее новый "горячий" снимок. Фолловеры выразили своей любимице множество комплиментов, а также признаний в любви. Некоторые фанаты сравнили звезду с богиней, восхваляя её идеальные формы. Однако не обошлось без критикующих комментариев, в которых пользователи Сети отметили, что философствовать лучше в одежде. Но, невзирая на критику, публикация очень быстро стала набирать популярность, собрав за час более 37 тысяч отметок "Мне нравится".
Портал «Dni24» ранее сообщал, что Анна Седокова предстала перед поклонниками соцсети Instagram практически без косметики.