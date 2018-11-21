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Анна Седокова в Лос-Анджелесе отказалась от макияжа

Анна Седокова в данное время находится в Лос-Анджелесе. Певица рассказала поклонникам в соцсети Instagram, что практически отказалась от макияжа.

Анна Седокова в Лос-Анджелесе отказалась от макияжа


Звезда призналась, что очень любит японскую еду, без которой она сейчас «просто умирает». Макияж при теперешнем ритме жизни певице не особо нужен. Снимок, на котором Анна Седокова запечатлена с минимумом косметики, она опубликовала в соцсети. Знаменитость также поделилась своими планами. По ее словам, она рассчитывала позагорать, однако солнце «не особенно светит» и певица решила поехать с дочкой в Cat Cafe. Пост в течение шестнадцати часов собрал свыше 68 тысяч одобрительных лайков и около 200 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Фолловеры отметили, что даже без косметики исполнительница песен очень красивая женщина.

Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что известная отечественная актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам в Instagram о произошедшем поцелуе с Аленом Делоном.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23

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