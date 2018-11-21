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Кристина Асмус рассказала фанатам в Instagram о поцелуе с Аленом Делоном

Популярная отечественная актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками очередным постом. Артистка рассказала фанатам не только о своих привычках и пристрастиях, а также о поцелуе с Аленом Делоном.

Кристина Асмус рассказала фанатам в Instagram о поцелуе с Аленом Делоном


Звезда рассказала своим фолловерам, что она ориентируется не по дням недели, а по числам, не смотрит телевизор и предпочитает писать печатными буквами. Актриса не включает в свой рацион питания сырое мясо, именно поэтому ест стейк лишь сильной прожарки. Кристина Асмус призналась, что любит принимать ванну в горячей воде. Кроме этого, у знаменитости отличная зрительная память. Она любит ухоженные ногти, именно поэтому делает себе маникюр 2 раза в неделю.

В конце поста киноактриса призналась, что целовалась в Париже с Аленом Делоном. Кристина Асмус подчеркнула, что это было еще до отношений с ее мужем Гариком Харламовым. Публикация за пятнадцать часов собрала свыше 58 тысяч лайков и более 1 тысячи комментариев. Фолловеры принялись рассказывать о своих пристрастиях. Некоторые подписчики заявили, что у них есть много общего со знаменитостью.

Интернет-портал «Dni24» ранее сообщал, что Нюша в соцсети Instagram опубликовала видеоролик, в котором показала поклонникам, как она поёт для своей новорождённой дочки колыбельную песню.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:08

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