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Нюша спела для дочки колыбельную в Instagram, написанную её знаменитым отцом

Нюша в воем микроблоге Instagram опубликовала видео, в котором показала фанатам, как она поёт колыбельную песню для своей новорождённой дочери. По словам артистки, её папа Владимир Шурочкин написал композицию 28 лет назад, которую посвятил лично ей.

Нюша спела для дочки колыбельную в Instagram, написанную её знаменитым отцом


На видео запечатлено, как Нюша и ее муж укладывают спать свою наследницу. Игорь Сивов качает малышку на руках, а звезда подпевает звучащей на телефоне песне. Певица подчеркнула, что в детстве она засыпала под данную композицию, написанную её отцом, а теперь ее ребенок убаюкивается под голос дедушки. Пост в течение часа собрал свыше 340 тысяч одобрительных лайков и более 510 комментариев. Поклонники поблагодарили знаменитость за возможность увидеть редкие и эмоциональные кадры. Многие фанаты отметили, что теперь дочь Нюши скорей всего пойдёт по стопам мамы, так как с детства она ее приучает к музыке.

Ранее интернет-издание «ДНИ 24» сообщало, что известная певица Кэти Топурия в своем аккаунте Instagram показала поклонникам на видео свою подросшую дочь Оливию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38

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