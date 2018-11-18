Кэти Топурия показала на видео в Instagram подросшую дочь Оливию
Кэти Топурия редко рассказывает фанатам о своей жизни. Однако в этот раз певица в своем микроблоге Instagram показала поклонникам на видео подросшую дочь Оливию.
В ролике запечатлено, как наследница Кэти Топурии рассказывает стих, сидя на качелях. Невзирая на юный возраст, малышка старательно демонстрирует всю серьезность описанной в стихотворении ситуации. В конце дочь артистки улыбается прямо в объектив камеры. В комментариях знаменитость поставила смайлик в виде сердечка. За три часа публикация Кэти Топурия собрала более 78 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Многие поклонники восхитились актерскими способностями девочки. Они отметили, что у Оливии мамина улыбка.
Накануне Богдан Титомир поразил всех присутствующих на телешоу «Привет, Андрей» своим внешнем видом, потому что сильно изменился.
В ролике запечатлено, как наследница Кэти Топурии рассказывает стих, сидя на качелях. Невзирая на юный возраст, малышка старательно демонстрирует всю серьезность описанной в стихотворении ситуации. В конце дочь артистки улыбается прямо в объектив камеры. В комментариях знаменитость поставила смайлик в виде сердечка. За три часа публикация Кэти Топурия собрала более 78 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Многие поклонники восхитились актерскими способностями девочки. Они отметили, что у Оливии мамина улыбка.
Накануне Богдан Титомир поразил всех присутствующих на телешоу «Привет, Андрей» своим внешнем видом, потому что сильно изменился.