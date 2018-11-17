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Богдан Титомир на шоу «Привет, Андрей» поразил присутствующих своим внешнем видом

Звезда 90-х Богдан Титомир был приглашен в эфир шоу «Привет, Андрей». Артист поразил всех присутствующих своим внешнем видом, так как сильно изменился.

Богдан Титомир на шоу «Привет, Андрей» поразил присутствующих своим внешнем видом


Богдан Титомир в студии программы «Привет, Андрей» рассказал о своей нынешней жизни. Однако зрители с трудом узнали певца. Рэпер сильно похудел и отрастил густую бороду, которая его сильно старит. В программе обсуждали оплаченные эфиры, которые являлись популярными в 90-е годы. В свое время певица Анастасия назвала расценки — 2 тысячи рублей за эфир, а по тем временам это была полугодовая зарплата. Богдан Титомир опроверг данные обвинения. Артист сказал, что деньги никому не заносил. Он даже снялся в клипе дочери гендиректора канала MTV певицы Лены Зосимовой «за эфиры».

Богдан Титомир на шоу «Привет, Андрей» поразил присутствующих своим внешнем видом


Андрей Малахов затронул тему романов певца. К примеру, в 90-х годах ходили слухи о его романтических отношениях с Еленой Кондулайнен. Актриса в то время считалась первым секс-символом России. Артистка тоже пришла в студию, где подтвердила предположения тогдашней желтой прессы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:38

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