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Испытания УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач подходят к концу

Специалисты ульяновского автозавода УАЗ заканчивают испытания внедорожника «Патриот», оснащаемого автоматической коробкой передач. Их проводят в различных условиях.

Испытания УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач подходят к концу


КПП тестируется в городском потоке, на трассе, а также в условиях бездорожья. На транспортное средство установят гидромеханические шестиступенчатые КПП Punch Powerglide 6L50. Данные агрегаты раньше устанавливались на ряд моделей Cadillac, а также BMW. В настоящее время их закупают автомобильные концерны Tata, SAIC, а также еще ряд автопроизводителей из Китая. Коробка передач этого типа предназначается для транспортных средств с продольным расположением силовой установки, а также машин до 5,6 тонн. КПП для бензиновых моторов выдерживает крутящий момент в 450 Нм, а для дизелей – 550 Нм. Стоит отметить, что внедорожники с механической КПП в упомянутых комплектациях со всеми опциями в настоящее время стоят от 867 000 до 1 285 000 рублей.

Раньше «Dni24» передавали, что пикап RAM 1500 для комфортабельной езды зимой получил версию North Edition.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:54

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