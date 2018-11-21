Пикап RAM 1500 получил версию North Edition для комфортабельной езды в зимний период времени
Пикап RAM 1500 получил версию North Edition. Этот вариант модели предназначен для удобного комфортабельного использования в зимний период времени.
Разработчики приложили большие усилия, чтобы владелец данного авто не хотел покидать его салон. Датчики, которые показывают расстояние до ближайшего возможного препятствия, размещаются сзади и спереди машины. За счёт этого пространственное ориентирование стало намного удобнее. Подвеска была приподнята на 2,5 см. Вследствие этого для авто не составит большого труда преодолеть зимние сугробы. В руль, а также наружные зеркала встроена система подогрева. За счёт полного привода можно сказать, что авто идеально подходит для активного применения в городах РФ. Транспортное средство обладает двумя комплектациями с различными моторами. Речь идёт о Pentastar V6 на 309 л.с. и более мощном 5,7-литровом HEMI V8 eTorque на 401 л. с. Автомобиль оценивается в $45 890
Новостным порталом «Dni24» ранее передавалось, что в России началось производство обновлённого кросса Mitsubishi Pajero Sport.
Разработчики приложили большие усилия, чтобы владелец данного авто не хотел покидать его салон. Датчики, которые показывают расстояние до ближайшего возможного препятствия, размещаются сзади и спереди машины. За счёт этого пространственное ориентирование стало намного удобнее. Подвеска была приподнята на 2,5 см. Вследствие этого для авто не составит большого труда преодолеть зимние сугробы. В руль, а также наружные зеркала встроена система подогрева. За счёт полного привода можно сказать, что авто идеально подходит для активного применения в городах РФ. Транспортное средство обладает двумя комплектациями с различными моторами. Речь идёт о Pentastar V6 на 309 л.с. и более мощном 5,7-литровом HEMI V8 eTorque на 401 л. с. Автомобиль оценивается в $45 890
Новостным порталом «Dni24» ранее передавалось, что в России началось производство обновлённого кросса Mitsubishi Pajero Sport.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:31