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Пикап RAM 1500 получил версию North Edition для комфортабельной езды в зимний период времени

Пикап RAM 1500 получил версию North Edition. Этот вариант модели предназначен для удобного комфортабельного использования в зимний период времени.

Пикап RAM 1500 получил версию North Edition для комфортабельной езды в зимний период времени


Разработчики приложили большие усилия, чтобы владелец данного авто не хотел покидать его салон. Датчики, которые показывают расстояние до ближайшего возможного препятствия, размещаются сзади и спереди машины. За счёт этого пространственное ориентирование стало намного удобнее. Подвеска была приподнята на 2,5 см. Вследствие этого для авто не составит большого труда преодолеть зимние сугробы. В руль, а также наружные зеркала встроена система подогрева. За счёт полного привода можно сказать, что авто идеально подходит для активного применения в городах РФ. Транспортное средство обладает двумя комплектациями с различными моторами. Речь идёт о Pentastar V6 на 309 л.с. и более мощном 5,7-литровом HEMI V8 eTorque на 401 л. с. Автомобиль оценивается в $45 890

Новостным порталом «Dni24» ранее передавалось, что в России началось производство обновлённого кросса Mitsubishi Pajero Sport.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:31

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