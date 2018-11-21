В России начали производить обновлённый кросс Mitsubishi Pajero Sport
В России начали производить обновлённый кроссовер версии Mitsubishi Pajero Sport. В Калуге предприятие «ПСМА Рус» приступило к выпуску внедорожника с дизельным силовым агрегатом.
Первые партии новой версии Mitsubishi Pajero Sport российским дилерам предоставят в декабре. Россияне смогут приобрести базовую комплектацию за 2,339 млн руб. Максимальное оснащение получит в данном случае расширенный список опций, предлагавшийся раньше с бензиновыми моторами для версий из Таиланда. Топовый вариант Mitsubishi Pajero Sport теперь предлагается с подсветкой зеркал в специальных солнцезащитных козырьках. При этом приборная панель авто в цифровом исполнении получила улучшенную графику. Mitsubishi Pajero Sport оснащается дизельной 2,4-литровой силовой установкой на 181 лошадиную силу. В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная «механика» и восьмискоростной «автомат». Для внедорожника предусматривается только полный привод.
Раньше новостное издание «Dni24» передавало, что в рамках автосалона в Гуанчжоу состоялся дебют предсерийного седана GAC Aion S. Модель обещает четвёртый уровень автономности.
Первые партии новой версии Mitsubishi Pajero Sport российским дилерам предоставят в декабре. Россияне смогут приобрести базовую комплектацию за 2,339 млн руб. Максимальное оснащение получит в данном случае расширенный список опций, предлагавшийся раньше с бензиновыми моторами для версий из Таиланда. Топовый вариант Mitsubishi Pajero Sport теперь предлагается с подсветкой зеркал в специальных солнцезащитных козырьках. При этом приборная панель авто в цифровом исполнении получила улучшенную графику. Mitsubishi Pajero Sport оснащается дизельной 2,4-литровой силовой установкой на 181 лошадиную силу. В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная «механика» и восьмискоростной «автомат». Для внедорожника предусматривается только полный привод.
Раньше новостное издание «Dni24» передавало, что в рамках автосалона в Гуанчжоу состоялся дебют предсерийного седана GAC Aion S. Модель обещает четвёртый уровень автономности.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00