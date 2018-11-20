АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Седан GAC Aion S обещает 4 уровень автономности

В Гуанчжоу в рамках автосалона дебютировал предсерийный седан версии GAC Aion S. В свою очередь модель обещает 4 уровень автономности.

Седан GAC Aion S обещает 4 уровень автономности

GAC Aion S является переростком гольф-класса, обладающим колесной базой на 2732 мм, неплохой аэродинамической проработкой. Коэффициент Cd составляет 0,25. Авто оснащается 19-дюймовыми колесами, а также полностью светодиодной оптикой. Из оснащения стоит выделить автопарковщик, камеры кругового обзора, виртуальные приборы. GAC Aion S – это первая модель компании, построенная на электрической новой платформе GEP. Пока известны базовые параметры авто. Задняя подвеска модели является полузависимой. Под полом салона размещается тяговая батарея. На одной зарядке автомобиль может преодолеть по циклу NEDC 500 км, что составляет 300 реальных километров. Компания обещает также автопилот 4 уровня, подразумевающий минимальное участие водителя во время езды. Появится данная система не сразу.

На конвейер версия встанет в апреле следующего года. Компания для электромашин на платформе GEP строит в настоящее время новый завод. Его мощность составит 400 тысяч авто в год. К седану впоследствии добавятся соплатформенники. В свою очередь GAC ежегодно обещает на конвейер данного нового предприятия ставить по 2 новые модели.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра,
Седан GAC Aion S обещает 4 уровень автономности
Российские археологи нашли древние захоронения
Jaguar и технология GLOSA спасут автомобилистов
Елена Летучая показала фото элегантной мамы в
Археологи обнаружили в Помпеях древнюю
Ученые научились определять сахарный диабет по
Михаил Шац и Татьяна Лазарева появились вместе на
В Сети показали самую дешёвую версию смартфона от
В Боливии найдено массовое захоронение погибшей
Часовщикам приходится конкурировать с корпорацией
Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом
В Бразилии найдена система термитников возрастом
Перелицованный SsangYong Rexton 2019 впервые
Звезда "Дома-2" Виктория Боня отдыхает на
Анна Семенович восхитила фанатов своим
Уфолог обнаружил на спутнике Сатурна космический
Американская "трёхсотлетняя ведьма" поделилась
Рогозин: Запуск пилотируемого корабля «СОЮЗ
Комик Зеленский выбрал себе лозунг для
Андрея Малахова обвиняют в пиаре на смерти
Бывший муж Ольги Бузовой - Тарасов зарабатывает
Анджелина Джоли вышла на прогулку с детьми без
Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в
Меган Маркл заставят взвеситься после
Лия Ахеджакова испугалась ухаживаний Прохора
Николь Кидман в наряде из бисера посетила
В Xiaomi пояснили причину мерцающего экрана в
Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента
Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший
Просмотреть все новости