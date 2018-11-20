Седан GAC Aion S обещает 4 уровень автономности





GAC Aion S является переростком гольф-класса, обладающим колесной базой на 2732 мм, неплохой аэродинамической проработкой. Коэффициент Cd составляет 0,25. Авто оснащается 19-дюймовыми колесами, а также полностью светодиодной оптикой. Из оснащения стоит выделить автопарковщик, камеры кругового обзора, виртуальные приборы. GAC Aion S – это первая модель компании, построенная на электрической новой платформе GEP. Пока известны базовые параметры авто. Задняя подвеска модели является полузависимой. Под полом салона размещается тяговая батарея. На одной зарядке автомобиль может преодолеть по циклу NEDC 500 км, что составляет 300 реальных километров. Компания обещает также автопилот 4 уровня, подразумевающий минимальное участие водителя во время езды. Появится данная система не сразу.На конвейер версия встанет в апреле следующего года. Компания для электромашин на платформе GEP строит в настоящее время новый завод. Его мощность составит 400 тысяч авто в год. К седану впоследствии добавятся соплатформенники. В свою очередь GAC ежегодно обещает на конвейер данного нового предприятия ставить по 2 новые модели.