АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Виталине Цымбалюк-Романовской мировой суд вынес суровый приговор

Московский мировой суд вынес вердикт экс-жене актера Армена Борисовича Джигарханяна. Решение в отношении Виталине Цымбалюк-Романовской оказалось довольно суровым.

Виталине Цымбалюк-Романовской мировой суд вынес суровый приговор

Судьи приговорили Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам исправительных работ по статье о правонарушении тайны личной жизни. Пианистка также обязана заплатить за моральный вред Армену Джигарханяну 200 тысяч рублей. Экс-супруга артиста виновной себя не считает. Сам народный артист не смог прийти в зал суда из-за состояния здоровья. По версии следствия, Виталина Цымбалюк-Романовская установила камеру в рабочем кабинете бывшего мужа, позже передав запись ток-шоу. Пианистка, объясняя ее установку, заявила, что была необходимость следить за делами супруга.

Интернет-портал «ДНИ24» сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с юристом Элиной Мазур за разглашение семейной тайны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Серябкина продемонстрировала идеальную
Вернуть покупателей: какие промоактивности
Рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на Аллее
Светлана Лобода сообщила в Instagram о
Виталине Цымбалюк-Романовской мировой суд вынес
Актёр Владимир Машков прошёл стажировку в
Японцы сделали гоночное авто Suzuki Swift с
Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами
Учёные выявили взаимосвязь между забывчивостью и
Ксения Бородина стала настоящей фанаткой Ольги
Ford патентует технологию для борьбы с запахом в
Дроны признаны безопасным средством перевозки
Дарья Мельникова выставила большой живот на
Виктория Дайнеко рассказала фанатам о своем
Алана Мамаева объявила о продаже бомберов в
Анна Калашникова снялась обнажённой перед
В Индонезии на берегу нашли кита с сотней
В Великобритании после аварии на АЭС
Азиза рассказала, как потеряла ребенка после
Певица Шанайя Твейн рассказала о мочеиспускании
Счетчики в душе заставляют постояльцев отелей
Алеся Кафельникова показала в Instagram отрывок
Дану Борисову возмутило поведение вдовы и дочери
Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии
Астероиды вблизи Нептуна рассказали об эволюции
Ученые создали устройство для полного
Услуги "Аэрофлота" можно будет оплачивать через
Мария Машкова поделилась редким снимком своей мамы
Сотрудники Apple наглядно показали, чем iPad Pro
Пользователи Сети нашли секретную функцию в
Просмотреть все новости