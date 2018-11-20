Виталине Цымбалюк-Романовской мировой суд вынес суровый приговор
Московский мировой суд вынес вердикт экс-жене актера Армена Борисовича Джигарханяна. Решение в отношении Виталине Цымбалюк-Романовской оказалось довольно суровым.
Судьи приговорили Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам исправительных работ по статье о правонарушении тайны личной жизни. Пианистка также обязана заплатить за моральный вред Армену Джигарханяну 200 тысяч рублей. Экс-супруга артиста виновной себя не считает. Сам народный артист не смог прийти в зал суда из-за состояния здоровья. По версии следствия, Виталина Цымбалюк-Романовская установила камеру в рабочем кабинете бывшего мужа, позже передав запись ток-шоу. Пианистка, объясняя ее установку, заявила, что была необходимость следить за делами супруга.
Интернет-портал «ДНИ24» сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с юристом Элиной Мазур за разглашение семейной тайны.
Судьи приговорили Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам исправительных работ по статье о правонарушении тайны личной жизни. Пианистка также обязана заплатить за моральный вред Армену Джигарханяну 200 тысяч рублей. Экс-супруга артиста виновной себя не считает. Сам народный артист не смог прийти в зал суда из-за состояния здоровья. По версии следствия, Виталина Цымбалюк-Романовская установила камеру в рабочем кабинете бывшего мужа, позже передав запись ток-шоу. Пианистка, объясняя ее установку, заявила, что была необходимость следить за делами супруга.
Интернет-портал «ДНИ24» сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с юристом Элиной Мазур за разглашение семейной тайны.