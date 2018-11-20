Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с Мазур за разглашение семейной тайны





Этот эфир зрители увидели еще осенью 2017 года, но претензии были выставлены только сейчас. Элина Мазур рассказала о болезни Лидии Цымбалюк, раскрыв, таким образом, семейную тайну. По словам экс-супруги Армена Джигарханяна, адвокат без их ведома собрала необходимые сведения и обнародовала в прямом эфире.Элине Мазур инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни. На данный момент скандальный юрист пребывает под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет тюрьмы.Виталина рассказала, что все, что было сказано юристом, является клеветой. Бывшая жена известного актера уверяет, что она на самом деле не работала домработницей и гражданство получила официально.Саму Цымбалюк-Романовскую также обвиняют в нарушении тайны частной жизни. По одной из версий следствия, женщина становила в кабинете Армена Джигарханяна скрытую камеру. После этого Виталина передала все полученные записи на телевидение. Кроме этого, режиссер обвиняет экс-возлюбленную в том, что она хотела заполучить его недвижимость и денежные средства. Обвиняемая утверждает, что эта история «мифическая», а она ни в чем не виновата.