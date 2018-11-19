Меган Маркл заставят взвеситься после рождественского ужина с королевой Елизаветой II
После рождественского ужина Меган Маркл предстоит взвеситься, почтив данным образом 100-летнюю традицию королевского дома Виндзоров. Королева Елизавета II должна убедиться, что гости хорошо поели на праздничном ужине и не уйдут домой голодными.
Эта традиция берет свое начало еще со времен царствования британского короля Эдварда VII. В Норфолке в поместье Сандрингем до сих пор хранятся эти старинные весы. Отмечается, что приглашенные на праздничный ужин гости должны входить в помещение по старшинству. Рождественский прием является единственным случаем, где применяется данный регламент. Приобщиться к королевской традиции предстоит не только Меган Маркл, но и ее матери Дории Рэгланд, которую пригласила Елизавета II провести рождество в кругу королевской семьи. Стоит отметить, что раньше никто из родственников невесток британской королевы не удостаивался чести быть приглашенными к столу королевской четы.
Ранее «ДНИ 24» сообщали, что в Лондоне беременная Меган Маркл на светском приеме выставила грудь на показ.
Эта традиция берет свое начало еще со времен царствования британского короля Эдварда VII. В Норфолке в поместье Сандрингем до сих пор хранятся эти старинные весы. Отмечается, что приглашенные на праздничный ужин гости должны входить в помещение по старшинству. Рождественский прием является единственным случаем, где применяется данный регламент. Приобщиться к королевской традиции предстоит не только Меган Маркл, но и ее матери Дории Рэгланд, которую пригласила Елизавета II провести рождество в кругу королевской семьи. Стоит отметить, что раньше никто из родственников невесток британской королевы не удостаивался чести быть приглашенными к столу королевской четы.
Ранее «ДНИ 24» сообщали, что в Лондоне беременная Меган Маркл на светском приеме выставила грудь на показ.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:14