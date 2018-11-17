Беременная Меган Маркл выставила грудь на светском приеме в Лондоне

Шотландский исполнитель песен Том Уокер, который в тот вечер выступал перед гостями, опубликовал в своем микроблоге Instagram несколько фото, на которых вместе с ним изображены члены британской королевской четы. Пользователи соцсети обратили внимание на наряд герцогинь. Для важной встречи Кейт Миддлтон выбрала наряд от Preen ярко-красного цвета, который подчеркивает ее стройную фигуру. В этом платье герцогиня Кембриджская появлялась на публике 2 года назад. Однако, по мнению пользователей, Меган Маркл немного переборщила с образом, придя на ужин в черном наряде с V-образным вырезом без бретелек.По мнению фанатов, в этом наряде герцогиня Сассекская похожа на свою героиню из сериала "Форс-мажоры" Рэйчел Зейн. Они нашли фото из данной ленты и сопоставили с последним снимком герцогини.