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Беременная Меган Маркл выставила грудь на светском приеме в Лондоне

Представители королевской четы принцы Уильям и Гарри, а также их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл в Лондоне присутствовали на приеме фонда Royal Foundation. На ужин бывшая актриса пришла в платье с V-образным вырезом без бретелек, выставив свою грудь напоказ.

Беременная Меган Маркл выставила грудь на светском приеме в Лондоне


Шотландский исполнитель песен Том Уокер, который в тот вечер выступал перед гостями, опубликовал в своем микроблоге Instagram несколько фото, на которых вместе с ним изображены члены британской королевской четы. Пользователи соцсети обратили внимание на наряд герцогинь. Для важной встречи Кейт Миддлтон выбрала наряд от Preen ярко-красного цвета, который подчеркивает ее стройную фигуру. В этом платье герцогиня Кембриджская появлялась на публике 2 года назад. Однако, по мнению пользователей, Меган Маркл немного переборщила с образом, придя на ужин в черном наряде с V-образным вырезом без бретелек.

Беременная Меган Маркл выставила грудь на светском приеме в Лондоне


По мнению фанатов, в этом наряде герцогиня Сассекская похожа на свою героиню из сериала "Форс-мажоры" Рэйчел Зейн. Они нашли фото из данной ленты и сопоставили с последним снимком герцогини.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:46

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