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Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший мобильный 3D-принтер.

Бельгийской компанией Colossus представлен прототип одноименного мобильного 3D-принтера, предназначенного для печати гранулированным пластиком крупных изделий. Это крупнейший FGF 3D-принтер который в качестве корпуса использует ISO-контейнер. Вследствие этого он готов всегда к транспортировке.

Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший мобильный 3D-принтер.

Рабочая зона Colossus имеет следующие размеры: 2,67×1×1,5 м. Это позволяет на принтере печатать целиком крупные объекты. Для создания объектов применяется технология FGF, являющаяся аналогичной методу послойного наплавления. Однако в качестве сырья принтером вместо специально подготовленного филамента используются пластиковые гранулы. Они нагреваются до высокой температуры, а также выдавливаются через экструдер. Прототипом поддерживается нагрев сырья до 400°C. Это позволяет печатать разными пластиками, включая пластиковые отходы. Производительность принтера составляет 15 кг/час. В контейнере сбоку предусматривается смотровое окно, через которое наблюдают за процессом печати.

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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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