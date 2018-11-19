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Эксперты рассказали об особенностях модных гнущихся смартфонов

Ряд крупных производителей заявили о скором выходе на рынок смартфонов с гибкими экранами. Специалисты изучили информацию о модных гнущихся девайсах, а также рассказали об их основных особенностях.

Эксперты рассказали об особенностях модных гнущихся смартфонов

Эльдар Муртазин, являющийся главным аналитиком компании Mobile Research, рассказал, что последние года производители смартфонов акцент делали на screen-to-body-ratio, а также увеличении дисплеев. При этом они размеры довели до 7 дюймов. Невозможно сделать экран больше, не принеся вред эргономике. Поэтому единственным выходом в данном случае могут стать гнущиеся устройства. Форм-фактор «раскладушка» на протяжении следующих пятнадцати лет станет ключевым направлением в отрасли. Ольга Бабинина, являющаяся экспертом IDC, считает завышенной стоимость гнущихся гаджетов, в особенности учитывая их технические недостатки. По мнению специалистов, «раскладушки» навряд ли перевернут мобильную отрасль. Однако с точки зрения увеличения уровня продаж идея является хорошей, потому что на рынке на сегодняшний день наблюдается стагнация.

В Сети выложили снимки нового Pixel 3 Lite компании Google. К уникальным особенностям версии стоит отнести 3,5-миллиметровый разъем.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15

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