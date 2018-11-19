Эксперты рассказали об особенностях модных гнущихся смартфонов
Ряд крупных производителей заявили о скором выходе на рынок смартфонов с гибкими экранами. Специалисты изучили информацию о модных гнущихся девайсах, а также рассказали об их основных особенностях.
Эльдар Муртазин, являющийся главным аналитиком компании Mobile Research, рассказал, что последние года производители смартфонов акцент делали на screen-to-body-ratio, а также увеличении дисплеев. При этом они размеры довели до 7 дюймов. Невозможно сделать экран больше, не принеся вред эргономике. Поэтому единственным выходом в данном случае могут стать гнущиеся устройства. Форм-фактор «раскладушка» на протяжении следующих пятнадцати лет станет ключевым направлением в отрасли. Ольга Бабинина, являющаяся экспертом IDC, считает завышенной стоимость гнущихся гаджетов, в особенности учитывая их технические недостатки. По мнению специалистов, «раскладушки» навряд ли перевернут мобильную отрасль. Однако с точки зрения увеличения уровня продаж идея является хорошей, потому что на рынке на сегодняшний день наблюдается стагнация.
В Сети выложили снимки нового Pixel 3 Lite компании Google. К уникальным особенностям версии стоит отнести 3,5-миллиметровый разъем.
Эльдар Муртазин, являющийся главным аналитиком компании Mobile Research, рассказал, что последние года производители смартфонов акцент делали на screen-to-body-ratio, а также увеличении дисплеев. При этом они размеры довели до 7 дюймов. Невозможно сделать экран больше, не принеся вред эргономике. Поэтому единственным выходом в данном случае могут стать гнущиеся устройства. Форм-фактор «раскладушка» на протяжении следующих пятнадцати лет станет ключевым направлением в отрасли. Ольга Бабинина, являющаяся экспертом IDC, считает завышенной стоимость гнущихся гаджетов, в особенности учитывая их технические недостатки. По мнению специалистов, «раскладушки» навряд ли перевернут мобильную отрасль. Однако с точки зрения увеличения уровня продаж идея является хорошей, потому что на рынке на сегодняшний день наблюдается стагнация.
В Сети выложили снимки нового Pixel 3 Lite компании Google. К уникальным особенностям версии стоит отнести 3,5-миллиметровый разъем.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15