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В Сети появился снимок нового смартфона Pixel 3 Lite компании Google

В Сети выложили фото нового смартфона Pixel 3 Lite от компании Google. Среди уникальных особенностей версии стоит выделить наличие 3,5-миллиметрового разъема, отсутствовавшего в гаджетах, которые относятся к последней генерации серии.

В Сети появился снимок нового смартфона Pixel 3 Lite компании Google


Устройство оснащается монитором нестандартного разрешения (диагональ 5,56 дюймов; 2220х1080 мм). В качестве процессора используется Snapdragon 670 Qualcomm. При наличии ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ в модели не предусматривается слот для microSD. Объем аккумуляторной батареи составляет 2 915 мАч. Pixel 3 Lite поддерживает одну из новых систем быстрой зарядки. Речь идёт о Quick Charge 4+. Фронтальная камера имеет разрешение на 8 МП, главная – 12 МП.

Особенностью модели является наличие 3,5-миллиметрового разъема, который отсутствовал на предыдущих устройствах последних поколений. Pixel 3 Lite ориентировочно расценивается в $500. Анонс смартфона состоится уже в конце декабря или в январе следующего года.

Накануне в Сети выложили изображения новой версии смартфона Huawei P Smart. Устройство на рынке гаджетов появится в начале марта 2019 года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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