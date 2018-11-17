В Сети появились изображения нового смартфона Huawei P Smart
В Сети выложили первые изображения нового смартфона версии Huawei P Smart. Согласно предварительной информации, данное устройство должно появиться на рынке гаджетов в начале марта следующего года.
Передняя камера устройства Huawei P Smart стоит из двух объективов. Её модуль расположен вертикально. Смартфон напоминает предыдущую модель, однако получит тонкий корпус, а также полностью безрамочный дисплей. Вырез под фронтальную камеру размещается в верхней части смартфона Huawei P Smart. Пока отсутствуют прочие сведения касательно технических характеристик модели. Версия Huawei P Smart относится к среднему ценовому сегменту. Стоимость версии составляет 450 долларов.
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Передняя камера устройства Huawei P Smart стоит из двух объективов. Её модуль расположен вертикально. Смартфон напоминает предыдущую модель, однако получит тонкий корпус, а также полностью безрамочный дисплей. Вырез под фронтальную камеру размещается в верхней части смартфона Huawei P Smart. Пока отсутствуют прочие сведения касательно технических характеристик модели. Версия Huawei P Smart относится к среднему ценовому сегменту. Стоимость версии составляет 450 долларов.
В Сети появилась информация, что Blizzard Entertainment была объявлена неделя бесплатного доступа к Overwatch
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:34