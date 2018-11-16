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Blizzard Entertainment объявила неделю бесплатного доступа к Overwatch

Blizzard Entertainment объявила неделю бесплатного доступа к популярному шутеру Overwatch. Проект в период 20-26 ноября можно загрузить будет на 3 актуальных стационарных платформах.

Blizzard Entertainment объявила неделю бесплатного доступа к Overwatch

Данный аттракцион щедрости приурочили ко Дню благодарения. Пробная версия включает в себя набор, который состоит из 29 персонажей. Сюда также вошёл последний герой Эш (Ashe). Для игроков будет открыт полный доступ к 19 картам, а также ко всем режимам сражений. На консолях открыли функцию предварительной загрузки игры, чтобы заранее подготовиться к 20 ноября. В данном случае требуется на Xbox Live Gold либо PlayStation Plus иметь активную подписку. Пользователям достаточно отыскать страницу Overwatch в рамках цифрового магазина своей консоли, а также выбрать раздел «бесплатная версия». Стоит напомнить, что игру ранее неоднократно делали на выходные бесплатной. Компания Blizzard Entertainment проводит такую практику регулярно для того, чтобы привлечь новую аудиторию.

В Сети появилась информация, что Qualcomm Snapdragon 8150 в рамках бенчмарка Geekbench смогла установить рекорд производительности.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:25

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