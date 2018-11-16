Qualcomm Snapdragon 8150 на бенчмарке Geekbench установила рекорд производительности





Рекордсменом по производительности раньше была платформа SoC Huawei Kirin 980. Данный чип имел практически такое же количество баллов. По словам специалистов, использование процессора в современных смартфонах, сделает их более мощными, в сравнении с персональными компьютерами. Платформа от Qualcomm такие же результаты продемонстрировала в рамках бенчмарка AnTuTu.Стоит отметить, что процессор разработали на основе архитектуры MSMNile, применяемой на платформе Snapdragon 855. Он в своё время на бенчмарке Geekbench заработал примерно 310 000 балов.