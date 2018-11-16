Qualcomm Snapdragon 8150 на бенчмарке Geekbench установила рекорд производительности
Платформа Qualcomm Snapdragon 8150 смогла на бенчмарке Geekbench стать рекордсменом по производительности. Устройство смогло заработать в ходе тестирований свыше 360 000 баллов.
Рекордсменом по производительности раньше была платформа SoC Huawei Kirin 980. Данный чип имел практически такое же количество баллов. По словам специалистов, использование процессора в современных смартфонах, сделает их более мощными, в сравнении с персональными компьютерами. Платформа от Qualcomm такие же результаты продемонстрировала в рамках бенчмарка AnTuTu.
Стоит отметить, что процессор разработали на основе архитектуры MSMNile, применяемой на платформе Snapdragon 855. Он в своё время на бенчмарке Geekbench заработал примерно 310 000 балов.
Рекордсменом по производительности раньше была платформа SoC Huawei Kirin 980. Данный чип имел практически такое же количество баллов. По словам специалистов, использование процессора в современных смартфонах, сделает их более мощными, в сравнении с персональными компьютерами. Платформа от Qualcomm такие же результаты продемонстрировала в рамках бенчмарка AnTuTu.
Стоит отметить, что процессор разработали на основе архитектуры MSMNile, применяемой на платформе Snapdragon 855. Он в своё время на бенчмарке Geekbench заработал примерно 310 000 балов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30