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Модель Элизабет Хёрли появилась на мероприятии в вызывающем наряде

Известная британская модель Элизабет Хёрли посетила мероприятие в вызывающем платье. 53-летняя звезда пришла на День благодарения в черном наряде с очень глубоким декольте.

Модель Элизабет Хёрли появилась на мероприятии в вызывающем наряде

Ряд соответствующих фото Элизабет Хёрли обнародовала на своей странице в соцсети Instagram. На предоставленных снимках модель запечатлена вместе с другими знаменитостями, посетившими данное мероприятие. Публикации в течение четырех дней собрали свыше 81 тысячи одобрительных лайков и более 2 тысяч комментариев. Невзирая на возраст звезды, фанаты констатировали, что она становится с годами только лучше, «как хорошее вино».

Ранее интернет-сервис «ДНИ 24» сообщал, что Анастасия Макеева в соцсети Instagram рассказала фанатам, как она понимает слово «Ад». На грустные мысли актрису навела ее новая роль в спектакле «Лолита».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30

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