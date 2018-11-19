Модель Элизабет Хёрли появилась на мероприятии в вызывающем наряде
Известная британская модель Элизабет Хёрли посетила мероприятие в вызывающем платье. 53-летняя звезда пришла на День благодарения в черном наряде с очень глубоким декольте.
Ряд соответствующих фото Элизабет Хёрли обнародовала на своей странице в соцсети Instagram. На предоставленных снимках модель запечатлена вместе с другими знаменитостями, посетившими данное мероприятие. Публикации в течение четырех дней собрали свыше 81 тысячи одобрительных лайков и более 2 тысяч комментариев. Невзирая на возраст звезды, фанаты констатировали, что она становится с годами только лучше, «как хорошее вино».
Ранее интернет-сервис «ДНИ 24» сообщал, что Анастасия Макеева в соцсети Instagram рассказала фанатам, как она понимает слово «Ад». На грустные мысли актрису навела ее новая роль в спектакле «Лолита».
Ряд соответствующих фото Элизабет Хёрли обнародовала на своей странице в соцсети Instagram. На предоставленных снимках модель запечатлена вместе с другими знаменитостями, посетившими данное мероприятие. Публикации в течение четырех дней собрали свыше 81 тысячи одобрительных лайков и более 2 тысяч комментариев. Невзирая на возраст звезды, фанаты констатировали, что она становится с годами только лучше, «как хорошее вино».
Ранее интернет-сервис «ДНИ 24» сообщал, что Анастасия Макеева в соцсети Instagram рассказала фанатам, как она понимает слово «Ад». На грустные мысли актрису навела ее новая роль в спектакле «Лолита».