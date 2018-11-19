Анастасия Макеева рассказала о своем понимании слова «Ад»
Анастасия Макеева в своем аккаунте Instagram обнародовала очередной пост, в котором рассказала фанатам о своем понимании слова «Ад». На невеселые мысли актрису навела ее роль в новом спектакле «Лолита».
В данном представлении артистка играет женщину по имени Анна Вырубова, которая прикована к инвалидной коляске после аварии. Артистка получила огромное удовольствие от участия в грандиозной театральной постановке Makers Lab, так как ей удалось погрузиться в неимоверную атмосферу прошедшего века. Анастасия Макеева заявила, что в ее понимании Ад – это не место, куда грешные души попадают после смерти, а жизнь без любви. Очень страшно и больно, когда нет взаимной любви, так как «красива, не обязательно счастлива».
Накануне портал «ДНИ 24» сообщал, что Дима Билан сообщил фанатам в своем Instagram-аккаунте о своем нежелании выходить на работу.
В данном представлении артистка играет женщину по имени Анна Вырубова, которая прикована к инвалидной коляске после аварии. Артистка получила огромное удовольствие от участия в грандиозной театральной постановке Makers Lab, так как ей удалось погрузиться в неимоверную атмосферу прошедшего века. Анастасия Макеева заявила, что в ее понимании Ад – это не место, куда грешные души попадают после смерти, а жизнь без любви. Очень страшно и больно, когда нет взаимной любви, так как «красива, не обязательно счастлива».
Накануне портал «ДНИ 24» сообщал, что Дима Билан сообщил фанатам в своем Instagram-аккаунте о своем нежелании выходить на работу.