Дима Билан признался поклонникам в Instagram в нежелании выходить из дома
Дима Билан в своем микроблоге Instagram обнародовал новое фото, на котором он запечатлен лежащим в автомобиле. Певец под снимком сообщил фанатам о своем нежелании выходить из дома.
В своем посте артист написал, что он не хочет выходить никуда из дома, но назначены встречи, которые нельзя перенести. Однако в процессе дня он мотивирует себя, вследствие чего работа идёт успешно. По словам артиста, в своем автомобиле Mercedes-Benz Russia он чувствует себя как дома, даже по дороге на работу успел поспать. Дима Билан спросил у фанатов, как они справляются с состоянием из серии «брюзжание». Пост в течение суток собрал свыше 33 тысяч лайков и более 400 комментариев. Некоторые поклонники отметили, что всем в таком настроении не стоит унывать, а нужно делать дело, закатав рукава. Подписчики отметили, что со стрессовым состоянием и негативом они справляются с помощью «вкусняшек», фильмов, а также смеха.
Накануне Настасья Самбурская в соцсети Instagram обнародовала фото, на котором она поразила фанатов своей женственностью.
В своем посте артист написал, что он не хочет выходить никуда из дома, но назначены встречи, которые нельзя перенести. Однако в процессе дня он мотивирует себя, вследствие чего работа идёт успешно. По словам артиста, в своем автомобиле Mercedes-Benz Russia он чувствует себя как дома, даже по дороге на работу успел поспать. Дима Билан спросил у фанатов, как они справляются с состоянием из серии «брюзжание». Пост в течение суток собрал свыше 33 тысяч лайков и более 400 комментариев. Некоторые поклонники отметили, что всем в таком настроении не стоит унывать, а нужно делать дело, закатав рукава. Подписчики отметили, что со стрессовым состоянием и негативом они справляются с помощью «вкусняшек», фильмов, а также смеха.
Накануне Настасья Самбурская в соцсети Instagram обнародовала фото, на котором она поразила фанатов своей женственностью.