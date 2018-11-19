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Дима Билан признался поклонникам в Instagram в нежелании выходить из дома

Дима Билан в своем микроблоге Instagram обнародовал новое фото, на котором он запечатлен лежащим в автомобиле. Певец под снимком сообщил фанатам о своем нежелании выходить из дома.

Дима Билан признался поклонникам в Instagram в нежелании выходить из дома

В своем посте артист написал, что он не хочет выходить никуда из дома, но назначены встречи, которые нельзя перенести. Однако в процессе дня он мотивирует себя, вследствие чего работа идёт успешно. По словам артиста, в своем автомобиле Mercedes-Benz Russia он чувствует себя как дома, даже по дороге на работу успел поспать. Дима Билан спросил у фанатов, как они справляются с состоянием из серии «брюзжание». Пост в течение суток собрал свыше 33 тысяч лайков и более 400 комментариев. Некоторые поклонники отметили, что всем в таком настроении не стоит унывать, а нужно делать дело, закатав рукава. Подписчики отметили, что со стрессовым состоянием и негативом они справляются с помощью «вкусняшек», фильмов, а также смеха.

Накануне Настасья Самбурская в соцсети Instagram обнародовала фото, на котором она поразила фанатов своей женственностью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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