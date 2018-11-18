Настасья Самбурская поразила поклонников в Instagram женственным образом и пышной грудью
Настасья Самбурская постоянно радует своих фанатов необычными образами, демонстрируя их на фото в Instagram. Обычно артистка выставляет снимки, на которых она запечатлена в брутальном стиле, но на последней публикации она удивила поклонников женственностью и пышным бюстом.
Кинозвезда недавно выступила на радио "Шансон" в образе Маньки-облигации. Соответствующее фото актриса выложила в соцсети, на котором предстала перед поклонниками в наряде с цветочным принтом и глубоким декольте. Фасон платья выгодно подчеркнул пышную грудь и тонкую талию Настасьи Самбурской. Артистка дополнила свой образ цветком, заколотым на волосах. Публикация в течение двух часов собрала свыше 109 тысяч одобрительных лайков и более 900 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Многие подписчики удивились, насколько женственна Настасья Самбурская. Многие фолловеры сравнили актрису с Джессикой Билл, подчеркнув, что она – «красотка».
Ранее в Сети сообщалось, что Меган Маркл посетила прием фонда Royal Foundation в наряде без бретелек с V-образным вырезом, выставив свой бюст напоказ.
Кинозвезда недавно выступила на радио "Шансон" в образе Маньки-облигации. Соответствующее фото актриса выложила в соцсети, на котором предстала перед поклонниками в наряде с цветочным принтом и глубоким декольте. Фасон платья выгодно подчеркнул пышную грудь и тонкую талию Настасьи Самбурской. Артистка дополнила свой образ цветком, заколотым на волосах. Публикация в течение двух часов собрала свыше 109 тысяч одобрительных лайков и более 900 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Многие подписчики удивились, насколько женственна Настасья Самбурская. Многие фолловеры сравнили актрису с Джессикой Билл, подчеркнув, что она – «красотка».
Ранее в Сети сообщалось, что Меган Маркл посетила прием фонда Royal Foundation в наряде без бретелек с V-образным вырезом, выставив свой бюст напоказ.