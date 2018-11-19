Мать Порошиной озвучила причину развода своей известной дочери
Мария Порошина после 17 лет совместной жизни с Ильей Древновым решила развестись, что стало настоящей сенсацией для поклонников. Мать актрисы в программе «Ты не поверишь!» решила озвучить причину развода своей дочери.
Наталья Красноярская уверена, что это должно было случиться. По ее мнению, Илья Древнов совсем не готов к семейной жизни, так как плохо справлялся с ролью супруга и отца. Мать Марии Порошиной рассказала, что ее дочке пришлось самостоятельно строить дом. Экс-супруг актрисы совершенно не помогал ей. Со слов женщины, он «даже не умеет забить гвоздь». Мама артистки заявила, что бывший зять относится к категории мужчин, которые на всю жизнь «остаются мальчиками». Стоит отметить, что Мария Порошина встретила мужчину, от которого ждет ребенка. Возлюбленный артистки живет в Испании. Отец кинозвезды – певец Михаил Порошин, только недавно узнал о 5-й беременности дочки. Однако мама Наталья Красноярская - актриса муз-театра, уже даже видела снимки УЗИ, которые свидетельствуют, что у наследницы впервые появится сын.
На днях в Сети сообщалось, что Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея Жигарева повлиять на ее сестру Екатерину. По словам знаменитости, она не соглашается на экранизацию художественных произведений их общего отца Василия Шукшина.
Наталья Красноярская уверена, что это должно было случиться. По ее мнению, Илья Древнов совсем не готов к семейной жизни, так как плохо справлялся с ролью супруга и отца. Мать Марии Порошиной рассказала, что ее дочке пришлось самостоятельно строить дом. Экс-супруг актрисы совершенно не помогал ей. Со слов женщины, он «даже не умеет забить гвоздь». Мама артистки заявила, что бывший зять относится к категории мужчин, которые на всю жизнь «остаются мальчиками». Стоит отметить, что Мария Порошина встретила мужчину, от которого ждет ребенка. Возлюбленный артистки живет в Испании. Отец кинозвезды – певец Михаил Порошин, только недавно узнал о 5-й беременности дочки. Однако мама Наталья Красноярская - актриса муз-театра, уже даже видела снимки УЗИ, которые свидетельствуют, что у наследницы впервые появится сын.
На днях в Сети сообщалось, что Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея Жигарева повлиять на ее сестру Екатерину. По словам знаменитости, она не соглашается на экранизацию художественных произведений их общего отца Василия Шукшина.