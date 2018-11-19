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Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея Жигарева повлиять на ее сводную сестру

Мария Шукшина обратились к Сергею Жигареву - депутату Госдумы, с просьбой повлиять на ее сводную сестру Екатерину. По словам актрисы, внебрачная дочь ее отца Василия Шукшина не дает согласия на экранизацию произведений писателя.

Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея Жигарева повлиять на ее сводную сестру

По словам Марии Шукшиной, внебрачная дочь Василия Шукшина запрещает все проекты, которые были запланированы кинопродюсерами к 90-летию писателя и актера Василия Шукшина. Кинозвезда рассказала, что режиссеры Сергей Снежкин, Владимир Краснопольский, Алексей Гуськов просто мечтают экранизировать произведения Василия Макаровича. Средства на проекты уже найдены, люди готовы, однако старшая дочка писателя запрещает реализовать данную идею. В свою очередь, Екатерина Шукшина заявила, что своими запретами она старается спасти творчество отца от искажений, которые происходят во время съёмочного процесса. По словам Сергея Жигарева, экранизировать произведения Василия Шукшина можно только при согласии всех родственников. Если не удается урегулировать спор, процесс будет тупиковым. Повлиять на него невозможно, потому что правообладатель всегда прав.

Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея Жигарева повлиять на ее сводную сестру

На днях известная отечественная фигуристка Мария Бутырская в очередном выпуске программы «Однажды» впервые показала общественности своего младшего сына по имени Гордей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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