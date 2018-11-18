Мария Бутырская впервые показала младшего сына в программе «Однажды»
Мария Бутырская была приглашена в качестве гостя на очередной выпуск программы «Однажды». Фигуристка в эфире шоу впервые показала своего младшего сына Гордея.
Мария Бутырская уже много лет находится замужем за хоккеистом Вадима Хомицкого, от которого родила 3 детей. Примечательно, что 3-го ребенка российская фигуристка родила в 45 лет. По ее словам, возраст — только цифра, так как она до сих пор ощущает себя молодой. Спортсменка вместе со своей семьей уже несколько лет живет в Подмосковье. По словам знаменитости, от прежних хозяев им в «наследство» достался огромный аквариум с рыбками, содержание которого влетает супругам в копеечку. Однако плюсы жизни в загородном доме перевешивают все минусы, потому что нет проблем с парковками и лифтами, а также рядом лес. По словам Марии Бутырской, дети очень скучают по своему отцу, который сейчас играет в хоккейном клубе «Сочи», и поэтому он живет именно в этом городе. Однако как выдается свободное время, Вадим Хомицкий сразу же летит домой. Дети практически не отходят от папы, рассказывая о своих успехах, а также задают ему интересующие их вопросы.
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева рассказала журналистам об отношениях с Кристианом Костовым - болгарским участником вокального конкурса "Евровидение-2017".
Мария Бутырская уже много лет находится замужем за хоккеистом Вадима Хомицкого, от которого родила 3 детей. Примечательно, что 3-го ребенка российская фигуристка родила в 45 лет. По ее словам, возраст — только цифра, так как она до сих пор ощущает себя молодой. Спортсменка вместе со своей семьей уже несколько лет живет в Подмосковье. По словам знаменитости, от прежних хозяев им в «наследство» достался огромный аквариум с рыбками, содержание которого влетает супругам в копеечку. Однако плюсы жизни в загородном доме перевешивают все минусы, потому что нет проблем с парковками и лифтами, а также рядом лес. По словам Марии Бутырской, дети очень скучают по своему отцу, который сейчас играет в хоккейном клубе «Сочи», и поэтому он живет именно в этом городе. Однако как выдается свободное время, Вадим Хомицкий сразу же летит домой. Дети практически не отходят от папы, рассказывая о своих успехах, а также задают ему интересующие их вопросы.
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева рассказала журналистам об отношениях с Кристианом Костовым - болгарским участником вокального конкурса "Евровидение-2017".