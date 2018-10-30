Евгения Медведева прокомментировала отношения с Кристианом Костовым





18-летним Евгении Медведевой и Кристиану Костову приписывают романтические отношения. Но фигуристка опровергла информацию, что они являются влюбленной парой. По словам спортсменки, они очень много общаются из-за общих интересов, при этом постоянно поддерживают друг друга в трудные минуты. Девушка рассказала, что они познакомились на шоу "Пусть говорят", которое было посвящено "Евровидению". На передаче рядом с ней сидел Кристиан Костов. Во время рекламы молодые люди разговорились. В рамках программы показали выступление певца на конкурсе, после чего у фигуристки возникло желание кататься именно под его песню. Они обменялись номерами телефонов и сейчас вместе работают.Стоит напомнить, что Кристиан Костов занял 2-е место на вокальном конкурсе "Евровидение-2017". Артист обрел известность в РФ после участия в телешоу "Голос. Дети".