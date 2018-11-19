FAW планирует отозвать 280 000 транспортных средств
Автомобилестроительная китайская компания FAW планирует отозвать не один десяток тысяч автомобилей собственного производства. На сегодняшний день имеется информация, что речь идёт о 280 000 транспортных средств.
Соответствующую информацию опубликовали представители государственного управления по рыночному регулированию. На сегодняшний день имеется информация, что отзыву подлежат в данном случае версии B70, X80. Также это касается B90 марки Besturn, которая принадлежит бренду FAW. Под отзыв ещё попали седаны Mazda 6, которые были выпущены совместно. Согласно некоторым данным, речь идет о транспортных средствах, выпущенных с начала 2011 г. по декабрь 2016 г. Причиной отзыва данных автомобилей является неисправность автомобильного топливного насоса. Эта неполадка может в итоге стать причиной того, что в силовой агрегат плохо подаётся топливо. Рассматриваемая неисправность также может провоцировать внезапное прекращение работы силовой установки. Замену неисправных топливных насосов проведут за счет производителя.
В Сети появились данные, что в России стартовали реализации специальной версии премиального современного кросса Hongqi HS7. Модель выпущена на базе комплектации HSE 2019 модельного года.
Соответствующую информацию опубликовали представители государственного управления по рыночному регулированию. На сегодняшний день имеется информация, что отзыву подлежат в данном случае версии B70, X80. Также это касается B90 марки Besturn, которая принадлежит бренду FAW. Под отзыв ещё попали седаны Mazda 6, которые были выпущены совместно. Согласно некоторым данным, речь идет о транспортных средствах, выпущенных с начала 2011 г. по декабрь 2016 г. Причиной отзыва данных автомобилей является неисправность автомобильного топливного насоса. Эта неполадка может в итоге стать причиной того, что в силовой агрегат плохо подаётся топливо. Рассматриваемая неисправность также может провоцировать внезапное прекращение работы силовой установки. Замену неисправных топливных насосов проведут за счет производителя.
В Сети появились данные, что в России стартовали реализации специальной версии премиального современного кросса Hongqi HS7. Модель выпущена на базе комплектации HSE 2019 модельного года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00