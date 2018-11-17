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В России начались продажи специальной версии кроссовера Hongqi HS7

В России начались продажи специальной версии премиального кроссовера версии Hongqi HS7. Авто выпустили на основе комплектации HSE будущего модельного года.

В России начались продажи специальной версии кроссовера Hongqi HS7


Производитель предлагает в России спецверсии кроссовера Range Rover с дизельным агрегатом 3.0 V6 на 249 лошадиных сил. Транспортное средство в Российской Федерации стоит от 6,933 млн. руб. Специальная версия кросса Range Rover в начальной сборке комплектуется полным приводом. Авто также оснащается стояночным отопителем с ДУ. Транспортное средство обладает современным мультимедийным комплексом с двумя тачскринами на 10 дюймов.

Самая дешёвая сборка спецверсии Range Rover предусматривает кузов с покраской «металлик», колесные 20-дюймовые диски, автоматически включаемый/отключаемый дальний свет, подсветку салона с регулировкой, автодоводчики дверей, подогреваемое рулевое колесо с кожаной обивкой. Спецверсия Range Rover опционально оснащается ионизатором воздуха и подогревом задних кресел.

В Сети появилась информация, что транспортное средство Jaguar Land Rover будут оборудовать системой, которая позволяет «общаться» со светофорами.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:37

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