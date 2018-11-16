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Авто Jaguar Land Rover оборудуется системой, позволяющей «общаться» со светофорами

Авто бренда Jaguar Land Rover оборудуется системой, которая позволяет «общаться» со светофорами. В данном случае взаимодействие происходит при условии устойчивого соединения транспортного средства с интернетом.

Авто Jaguar Land Rover оборудуется системой, позволяющей «общаться» со светофорами


Данная система носит название GLOSA - Green Light Optimal Speed Advisory. Она получает данные о работе светофоров в городе, где перемещается авто. Компьютер подсказывает водителю, какую скорость следует соблюдать на определённом участке пути. Также будет передаваться информация о местах возможных заторов, наличии пешеходных регулируемых переходов. Данная система предоставляет возможность автомобилю по пути следования обмениваться информацией со светофорами. По словам специалистов это позволит разгрузить городские дороги. Оборудование может предотвращать случаи, когда водитель специально разгоняется, чтобы успеть на зелёный мигающий свет проехать перекрёсток.

Основная цель использования системы заключается в уменьшении загруженности дорог. В данном случае может уменьшиться уровень стресса потенциальных участников движения. Представители Jaguar Land Rover проводят испытания оборудования на автодорогах общего пользования, а также отрабатывают продукт на версии F-Pace.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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