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Автокомпания Hanteng презентовала минивэн V7

Китайская автокомпания Hanteng провела презентацию, где была продемонстрирована первая модель минивэна V7. Производители постарались воплотить в новом транспортном средстве все желания потребителей.

Автокомпания Hanteng презентовала минивэн V7

Главным преимуществом версии Hanteng V7 является большая вместимость автомобиля. Новинка имеет огромный багажник. Внешность транспортного средства отвечает в данном случае всем современным требованиям. Новинку наделили датчиками контроля полосы, внешними камерами обзора, светодиодной оптикой. В минивэне установили систему мультимедиа с большим экраном, а также беспроводную зарядку для смартфонов. Транспортное средство оснащают полуторалитровым турбодвигателем на 156 лошадиных сил. Силовая установка осуществляет работу под управлением шестиступенчатой коробки передач.

Недавно эксперты анонсировали модели транспортных средств, которые за последнее 10 лет стали намного дороже в цене.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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