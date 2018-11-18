Эксперты назвали автомобили, которые стабильно растут в цене
Автолюбители знают, что стоимость их транспортного средства со временем может значительно уменьшится. Но это касается не всех версий. Эксперты назвали модели, которые за последнее десятилетие существенно увеличились в цене.
Стоит отметить, что на некоторые автомобили цена увеличилась на 800 процентов. Согласно ожиданиям, они будут ежегодно становиться еще дороже на несколько процентов. Maserati 3000 GT в момент выпуска стоила 78 000 евро. В настоящее время цена на данное транспортное средство увеличилась до 690 000 евро. В данном случае рост составил 758%. На втором месте оказалась модель BMW M535i. Начальная цена этого авто составляла 4 600 евро. Теперь машина стоит 38 700 евро (плюс 741%). Тройку лидеров в данном случае замыкает версия BMW 316 E30. В год производства данное транспортное средство можно было приобрести за 690 евро. Теперь автолюбителям придется заплатить за модель 6 700 евро.
Недавно стало известно, что специалисты бренда Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18. Для создания этого транспортного средства основой послужил суперкар версии Aventador.
Стоит отметить, что на некоторые автомобили цена увеличилась на 800 процентов. Согласно ожиданиям, они будут ежегодно становиться еще дороже на несколько процентов. Maserati 3000 GT в момент выпуска стоила 78 000 евро. В настоящее время цена на данное транспортное средство увеличилась до 690 000 евро. В данном случае рост составил 758%. На втором месте оказалась модель BMW M535i. Начальная цена этого авто составляла 4 600 евро. Теперь машина стоит 38 700 евро (плюс 741%). Тройку лидеров в данном случае замыкает версия BMW 316 E30. В год производства данное транспортное средство можно было приобрести за 690 евро. Теперь автолюбителям придется заплатить за модель 6 700 евро.
Недавно стало известно, что специалисты бренда Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18. Для создания этого транспортного средства основой послужил суперкар версии Aventador.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23