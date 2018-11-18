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Эксперты назвали автомобили, которые стабильно растут в цене

Автолюбители знают, что стоимость их транспортного средства со временем может значительно уменьшится. Но это касается не всех версий. Эксперты назвали модели, которые за последнее десятилетие существенно увеличились в цене.

Эксперты назвали автомобили, которые стабильно растут в цене

Стоит отметить, что на некоторые автомобили цена увеличилась на 800 процентов. Согласно ожиданиям, они будут ежегодно становиться еще дороже на несколько процентов. Maserati 3000 GT в момент выпуска стоила 78 000 евро. В настоящее время цена на данное транспортное средство увеличилась до 690 000 евро. В данном случае рост составил 758%. На втором месте оказалась модель BMW M535i. Начальная цена этого авто составляла 4 600 евро. Теперь машина стоит 38 700 евро (плюс 741%). Тройку лидеров в данном случае замыкает версия BMW 316 E30. В год производства данное транспортное средство можно было приобрести за 690 евро. Теперь автолюбителям придется заплатить за модель 6 700 евро.

Недавно стало известно, что специалисты бренда Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18. Для создания этого транспортного средства основой послужил суперкар версии Aventador.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23

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