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Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18

Специалисты бренда Lamborghini создали по спецзаказу уникальное купе версии Lamborghini SC18. Основой для создания данного транспортного средства послужил суперкар Aventador.

Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18


В разработке уникального автомобиля взяли участие представители гоночной команды Squadra Corse. В новинке передний воздухозаборник повторяет очертания гоночной версии Lamborghini Huracan GT3 Evo. При этом дизайн крышки силового агрегата является практически таким же, как и в случае Huracan Super Trofeo Evo. Транспортное средство Lamborghini SC18 оснащается 6,5-литровым силовым агрегатом V12, который способен генерировать 770 лошадиных сил. Аналогичной силовой установкой оснащается версия Aventador SVJ. Индивидуально создана семидиапазонная роботизированная трансмиссия.

В Сети появилась информация, что компания Audi планирует заняться выпуском версии Audi R8 с продвинутой силовой установкой V10.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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