Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18
Специалисты бренда Lamborghini создали по спецзаказу уникальное купе версии Lamborghini SC18. Основой для создания данного транспортного средства послужил суперкар Aventador.
В разработке уникального автомобиля взяли участие представители гоночной команды Squadra Corse. В новинке передний воздухозаборник повторяет очертания гоночной версии Lamborghini Huracan GT3 Evo. При этом дизайн крышки силового агрегата является практически таким же, как и в случае Huracan Super Trofeo Evo. Транспортное средство Lamborghini SC18 оснащается 6,5-литровым силовым агрегатом V12, который способен генерировать 770 лошадиных сил. Аналогичной силовой установкой оснащается версия Aventador SVJ. Индивидуально создана семидиапазонная роботизированная трансмиссия.
В Сети появилась информация, что компания Audi планирует заняться выпуском версии Audi R8 с продвинутой силовой установкой V10.
В разработке уникального автомобиля взяли участие представители гоночной команды Squadra Corse. В новинке передний воздухозаборник повторяет очертания гоночной версии Lamborghini Huracan GT3 Evo. При этом дизайн крышки силового агрегата является практически таким же, как и в случае Huracan Super Trofeo Evo. Транспортное средство Lamborghini SC18 оснащается 6,5-литровым силовым агрегатом V12, который способен генерировать 770 лошадиных сил. Аналогичной силовой установкой оснащается версия Aventador SVJ. Индивидуально создана семидиапазонная роботизированная трансмиссия.
В Сети появилась информация, что компания Audi планирует заняться выпуском версии Audi R8 с продвинутой силовой установкой V10.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00