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Audi планирует выпускать версию R8 с силовым агрегатом V10

Audi собирается выпускать версию R8 только с силовым агрегатом V10. Имеется информация, что новую модификацию Audi R8 наделят продвинутым силовым агрегатом V10.

Audi планирует выпускать версию R8 с силовым агрегатом V10

При этом предшествующие силовые установки полностью прекратят производить. Стоит отметить, что ранее транспортное средство обладало 2,9-литровым бензиновым силовым агрегатом, но в интересах потребителей решили использовать более мощные моторы. В данном случае все последующие версии наделят 5,2-литровой силовой установкой, которая будет в полной мере соответствовать агрессивному дизайну, а также потенциалу купе R8. Согласно прогнозам экспертов, появление более мощных вариаций спортивного купе обеспечит существенное увеличение объемов продаж на мировом авторынке благодаря версии R8. В свою очередь предельная мощность транспортного средства нового поколения остается пока неизвестной.

Недавно стало известно, что популярная компания Mitsubishi собирается опять заняться созданием седанов Lancer, а также Mirage.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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