Audi планирует выпускать версию R8 с силовым агрегатом V10
Audi собирается выпускать версию R8 только с силовым агрегатом V10. Имеется информация, что новую модификацию Audi R8 наделят продвинутым силовым агрегатом V10.
При этом предшествующие силовые установки полностью прекратят производить. Стоит отметить, что ранее транспортное средство обладало 2,9-литровым бензиновым силовым агрегатом, но в интересах потребителей решили использовать более мощные моторы. В данном случае все последующие версии наделят 5,2-литровой силовой установкой, которая будет в полной мере соответствовать агрессивному дизайну, а также потенциалу купе R8. Согласно прогнозам экспертов, появление более мощных вариаций спортивного купе обеспечит существенное увеличение объемов продаж на мировом авторынке благодаря версии R8. В свою очередь предельная мощность транспортного средства нового поколения остается пока неизвестной.
Недавно стало известно, что популярная компания Mitsubishi собирается опять заняться созданием седанов Lancer, а также Mirage.
При этом предшествующие силовые установки полностью прекратят производить. Стоит отметить, что ранее транспортное средство обладало 2,9-литровым бензиновым силовым агрегатом, но в интересах потребителей решили использовать более мощные моторы. В данном случае все последующие версии наделят 5,2-литровой силовой установкой, которая будет в полной мере соответствовать агрессивному дизайну, а также потенциалу купе R8. Согласно прогнозам экспертов, появление более мощных вариаций спортивного купе обеспечит существенное увеличение объемов продаж на мировом авторынке благодаря версии R8. В свою очередь предельная мощность транспортного средства нового поколения остается пока неизвестной.
Недавно стало известно, что популярная компания Mitsubishi собирается опять заняться созданием седанов Lancer, а также Mirage.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00