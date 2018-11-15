Mitsubishi планирует вернуться к созданию седанов Lancer и Mirage
Японская компания Mitsubishi ранее отказалась собирать седаны Lancer, а также Mirage, стараясь сосредоточиться на кроссоверах и внедорожниках. Теперь же бренд планирует вернуться к созданию данных моделей. Уже стартовало их производство.
Руководство Mitsibishi решило продолжать конструировать городские компактные седаны, несмотря на повышающийся объем паркетников в рамках мирового рынка. По словам представителей компании, каждый год удается продать до 50 000 000 авто малых классов. Производитель собирается выпустить новую модификацию бюджетного седана Mirage. Специалисты автозаводов Mitsubishi приступили уже к сборке модернизированного транспортного средства. Однако сам процесс пока находится на ранней стадии. Японский автобренд подписал договор, подразумевающий совместное сотрудничество с Renault-Nissan. Это позволит ей производить на платформах CMF-B новые седаны. Стоит отметить, что модель Lancer будет работать на аналогичной базе класса С.
Недавно в Сети выложили информацию, что Volkswagen во время специального мероприятия в КНР представила спортивный кроссовер Tharu R-Line.
Руководство Mitsibishi решило продолжать конструировать городские компактные седаны, несмотря на повышающийся объем паркетников в рамках мирового рынка. По словам представителей компании, каждый год удается продать до 50 000 000 авто малых классов. Производитель собирается выпустить новую модификацию бюджетного седана Mirage. Специалисты автозаводов Mitsubishi приступили уже к сборке модернизированного транспортного средства. Однако сам процесс пока находится на ранней стадии. Японский автобренд подписал договор, подразумевающий совместное сотрудничество с Renault-Nissan. Это позволит ей производить на платформах CMF-B новые седаны. Стоит отметить, что модель Lancer будет работать на аналогичной базе класса С.
Недавно в Сети выложили информацию, что Volkswagen во время специального мероприятия в КНР представила спортивный кроссовер Tharu R-Line.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:39