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Volkswagen в Китае представила спортивную версию кросса Tharu R-Line

Компания Volkswagen в рамках специального мероприятия в Китае представила спортивную версию кроссовера Tharu R-Line. Новинка от обычного Tharu отличатся аэродинамическим стильным обвесом.

Volkswagen в Китае представила спортивную версию кросса Tharu R-Line


Также в авто стоит выделить 18-дюймовые диски оригинального дизайна, сдвоенные патрубки выпускной системы, увеличенный задний спойлер, а также новые бампера. В подкапотном пространстве транспортного средства Tharu R-Line размещается 1,4-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил. С ним в паре работает шестискоростная механическая КПП либо роботизированная преселективная семидиапазонная коробка DSG7, а также передний привод. Версия Tharu R-Line оснащается цифровой панелью приборов, адаптивным круиз-контролем, а также предупреждением столкновений.

В Сети появилась информация о гибридных премиум-кроссоверах BMW X5 xDrive45e (2020 модельного года), а также BMW X3 xDrive30e(2019 модельного года).



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:32

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