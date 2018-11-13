Гибридные премиум-кроссоверы BMW X3 xDrive30e и BMW X5 xDrive45e выйдут в 2019 и 2020 году





Новые кроссы пользуются хорошим спросом с начала их дебюта на автомобильном рынке. Версия BMW X3 впечатлила своими продажами (+60%). Новая версия BMW X5 является подходящей для архитектуры BMW SAV. Харальд Крюгер, являющийся главой BMW, отметил, что гибридная версия BMW X3 выйдет на рынок в 2019 году. Электрифицированная вариация BMW X5 появится на рынке в 2020 году. Баварский автопроизводитель продолжает расширять модельную линейку. Электрокар BMW IX3 выйдет также в скором времени на рынок.У BMW X3 xDrive30e будут аналогичные силовые параметры, как и в случае BMW 330e iPerformance. Силовая установка включает двухлитровый четырёхлитровый бензиновый двигатель, а также электродвигатель. Силовой агрегат генерирует 275 лошадиных сил. BMW X5 xDrive45e с гибридной силовой установкой получит 3-литровый 6-цилиндровый мотор, который работает с электромотором. Данная установка генерирует 394 лошадиные силы.