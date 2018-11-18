Учёные назвали 7 продуктов, которые уменьшают сексуальное влечение
По словам учёных, хороший аппетит уменьшает сексуальное влечение, негативно влияя на здоровье. Для исключения проблем с либидо специалисты рекомендуют отказаться от 7 продуктов.
Учёные отмечают, что жареные продукты вызывают вялость и апатию, которые считаются плохими спутниками секса. В свою очередь соевое молоко содержит в себе растительные эстрогены, способные нарушить гормональный фон и уменьшить либидо. Молочные продукты, а также сыр вызывают вздутие живота, снижение тонуса, спазмы во время менструации. Уменьшение их приема в пищу до трех порций в неделю вернет опять половое влечение. Слабые коктейли, а также вино в маленьких дозах помогут партнерам раскрепоститься, а также снять внутренние ограничения. Однако злоупотребление алкоголем способно провоцировать обратный процесс. Сексуальный аппетит также портят булочки, пирожные, фаст-фуд. Вещества, которые используются для очищения водопроводной воды, снижают энергичность, убивая желание флиртовать.
Раньше британские учёные заявляли, что классическая музыка улучшает качество сна. Эксперты заметили, что музыка уменьшает уровень беспокойства и боли, увеличивает эффективность тренировок, повышает производительность.
Учёные отмечают, что жареные продукты вызывают вялость и апатию, которые считаются плохими спутниками секса. В свою очередь соевое молоко содержит в себе растительные эстрогены, способные нарушить гормональный фон и уменьшить либидо. Молочные продукты, а также сыр вызывают вздутие живота, снижение тонуса, спазмы во время менструации. Уменьшение их приема в пищу до трех порций в неделю вернет опять половое влечение. Слабые коктейли, а также вино в маленьких дозах помогут партнерам раскрепоститься, а также снять внутренние ограничения. Однако злоупотребление алкоголем способно провоцировать обратный процесс. Сексуальный аппетит также портят булочки, пирожные, фаст-фуд. Вещества, которые используются для очищения водопроводной воды, снижают энергичность, убивая желание флиртовать.
Раньше британские учёные заявляли, что классическая музыка улучшает качество сна. Эксперты заметили, что музыка уменьшает уровень беспокойства и боли, увеличивает эффективность тренировок, повышает производительность.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30