Учёные: Классическая музыка улучшает качество сна
После проведения определённых исследований, эксперты академии звуковой терапии Великобритании заявили, что качество сна улучшает классическая музыка. Специалистами были названы определённые преимущества во время прослушивания разных мелодий.
Эксперты отметили, что музыка увеличивает производительность, повышает эффективность тренировок, уменьшает уровень боли, а также беспокойства. Большинство людей включают любимые песни, потому что они делают лучше качество сна. 70 000 000 жителей США жалуются, что не могут уснуть. Появление бессонницы, а также отсутствие ночного отдыха у людей зависит от ожирения, ухудшения памяти, связано с повышенным риском травматизма. Авторами проекта был проведён опрос, в котором участвовали 600 добровольцев. Больше 30 процентов респондентов слушают классическую музыку, которая помогает им уснуть. На первом месте среди исполнителей находится Иоганн Себастьян Бах. Дальше идут Эд Ширан, группа Coldplay, Фредерик Шопен. Специалисты рекомендуют подбирать мелодии, имеющие низкие тона и медленный темп. Для расслабления лучше использовать композицию, которая имеет положительную ассоциацию в памяти.
Раньше учёные заявили, что употребление в пищу ананаса помогает снизить болевые ощущения у людей в области спины.
Эксперты отметили, что музыка увеличивает производительность, повышает эффективность тренировок, уменьшает уровень боли, а также беспокойства. Большинство людей включают любимые песни, потому что они делают лучше качество сна. 70 000 000 жителей США жалуются, что не могут уснуть. Появление бессонницы, а также отсутствие ночного отдыха у людей зависит от ожирения, ухудшения памяти, связано с повышенным риском травматизма. Авторами проекта был проведён опрос, в котором участвовали 600 добровольцев. Больше 30 процентов респондентов слушают классическую музыку, которая помогает им уснуть. На первом месте среди исполнителей находится Иоганн Себастьян Бах. Дальше идут Эд Ширан, группа Coldplay, Фредерик Шопен. Специалисты рекомендуют подбирать мелодии, имеющие низкие тона и медленный темп. Для расслабления лучше использовать композицию, которая имеет положительную ассоциацию в памяти.
Раньше учёные заявили, что употребление в пищу ананаса помогает снизить болевые ощущения у людей в области спины.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40