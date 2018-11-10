Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить болевые ощущения в области спины
Ученые заявили, что употребление ананаса поможет уменьшить болевые ощущения в области спины. Это происходит из-за содержания бромелайна в экзотическом фрукте.
Речь идёт о ферменте, снижающим естественным образом воспаление, являющееся ключевым фактор появляющихся дискомфортных ощущений. Доктор Джозеф Меркола отметил, что можно принять бромелайн, как дополнение, либо просто добавить в свой рацион больше ананаса. Большая часть этого протеолитического растительного фермента находится в ананасовой сердцевине. Учёные отмечают, что 110 миллилитров ананасового сока поможет через несколько минут уменьшить боль в области спины.
Недавно сообщалось, что сингапурские учёные научились превращать пластиковые бутылки в теплоизоляцию. Такое новое решение переработки мусора является очень экономным.
Речь идёт о ферменте, снижающим естественным образом воспаление, являющееся ключевым фактор появляющихся дискомфортных ощущений. Доктор Джозеф Меркола отметил, что можно принять бромелайн, как дополнение, либо просто добавить в свой рацион больше ананаса. Большая часть этого протеолитического растительного фермента находится в ананасовой сердцевине. Учёные отмечают, что 110 миллилитров ананасового сока поможет через несколько минут уменьшить боль в области спины.
Недавно сообщалось, что сингапурские учёные научились превращать пластиковые бутылки в теплоизоляцию. Такое новое решение переработки мусора является очень экономным.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:35