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Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить болевые ощущения в области спины

Ученые заявили, что употребление ананаса поможет уменьшить болевые ощущения в области спины. Это происходит из-за содержания бромелайна в экзотическом фрукте.
Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить болевые ощущения в области спины


Речь идёт о ферменте, снижающим естественным образом воспаление, являющееся ключевым фактор появляющихся дискомфортных ощущений. Доктор Джозеф Меркола отметил, что можно принять бромелайн, как дополнение, либо просто добавить в свой рацион больше ананаса. Большая часть этого протеолитического растительного фермента находится в ананасовой сердцевине. Учёные отмечают, что 110 миллилитров ананасового сока поможет через несколько минут уменьшить боль в области спины.

Недавно сообщалось, что сингапурские учёные научились превращать пластиковые бутылки в теплоизоляцию. Такое новое решение переработки мусора является очень экономным.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:35

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