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Учёные научились превращать пластиковые отходы в теплоизоляцию

Сингапурские учёные научились превращать отходы, получаемые из пластиковых бутылок непосредственно в теплоизоляцию. Стоит отметить, что новое такое решение переработки мусора довольно экономное. Оно нацелено на сохранение земной экологии.

Учёные научились превращать пластиковые отходы в теплоизоляцию


Исследователи создали способ преобразования пластиковых отходов в аэрогели для массы полезных применений. Первые на Земле аэрогели из полиэтилентерефталата, являются легкими, мягкими, гибкими, прочными. Их можно применять как теплоизоляцию с довольно высокой поглощающей способностью. Данные свойства делают такие аэрогели привлекательными для очень широкого спектра применений. Сюда входит очистка разливов нефти, звукоизоляция и теплоизоляция зданий, легкая подкладка для специальных огнезащитных покрытий, абсорбционных масок. Новый аэрогель в случае покрытия огнезащитными слоями, демонстрирует превосходную термостойкость. Он может выдержать температуры до 620 °C.

Специалисты используют экологически чистый, а также экономичный метод для преобразования пластиковых отходов в аэрогели. В свою очередь технологию изготовления легко можно масштабировать для массового производства. Это помогает снизить вредный экологический ущерб, который вызван накоплением пластиковых отходов.

На днях стало известно, что военные Испании провели испытания нового эффективного надёжного бронежилета из графена.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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