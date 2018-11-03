Испанские военные провели испытания нового бронежилета из графена





Бронированные современные жилеты могут обладать различной массой, а также разной степенью защиты. Самые тяжёлые штурмовые бронежилеты могут защитить человека от пуль разного калибра. Однако даже при хорошем уровне физической подготовки, человек при длительном ношении данного жилета устает. При этом его подвижность уменьшается. В свою очередь, целью инженеров и ученых являлось максимальное снижение веса бронежилета и сохранение высокой степени защиты данной амуниции от огнестрельного оружия. Специалисты из Политехнического университета Картахены на протяжении четырех последних лет создавали способ производства эффективных легких защитных пластин непосредственно для современных бронежилетов из графена, но они пока не разглашают свой метод. Кроме того, испанские военные испытали новый графеновый бронежилет стрельбой из различного автоматического оружия, пистолетов разного калибра и снайперской винтовки.Данные испытания прошли в сентябре текущего года. Разработчики признали итоги данных испытаний удовлетворительными.