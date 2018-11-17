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Ученые: Силовые упражнения уменьшают риск появления заболеваний сердца

Учеными было доказано, что силовые упражнения уменьшают риск появления заболеваний сердца. Данное исследование опубликовали в рамках зарубежного издания Medicine and Science in Sports and Exercise.

Ученые: Силовые упражнения уменьшают риск появления заболеваний сердца


Исследователи из Китая провели испытания, в которых участвовали больше 12 000 человек. Исследования смогли показать, что здоровье сердца напрямую зависит от силовых нагрузок, осуществляемых на организм человека. Учёные выяснили, что у людей, занимавшихся силовыми тренировками, на 40 – 70 процентов снижалась вероятность появления сердечно-сосудистого заболевания. Для достижения хороших результатов нужно несколько раз в неделю подвергать свой организм определённым физическим упражнениям. Их продолжительность должна составлять 60 мин. У людей, которые занимались физическими упражнениями чаще, не наблюдалось значительного снижения рисков заболеваемости. По заявлениям исследователей, у людей которые хотя бы раз в неделю занимаются силовыми упражнениями, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы.

Учёные недавно сообщали, что употребление ананаса может помочь людям уменьшить ощущения боли в области спины, за счёт бромелайна, который содержится в данном экзотическом фрукте.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:30

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